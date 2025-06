Simeone: "Mio figlio Giovanni passerà alla storia del Napoli, l'altro giorno mi stava facendo incazzare..."

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e papà dell'attaccante del Napoli Giovanni, parla a La Nacion.

Giovanni può dirti che ha vinto due campionati italiani... e tu ne hai vinto uno, con la Lazio nel 1999/2000.

"Esatto! Ahah, s√¨, s√¨, mi stava facendo incazzare l'altro giorno. Mi dice: "Pap√†, quanti scudetti hai vinto?"... "Ne ho vinti due", mi prendeva in giro. Ahah. Ammiro Giovanni per la sua nobilt√†, la sua sensibilit√†, la sua compostezza dalla sua posizione in questi due eventi importanti per il Napoli. Passer√† alla storia del Napoli, non so se per il suo gioco, ma per la sua personalit√†, il suo comportamento, la sua impronta. Con alcuni giocatori, non hai bisogno che segnino 30 gol e giochino tutte le partite. Non ho dubbi che il riconoscimento che Giovanni ha al Napoli, per il suo comportamento, per il suo lavoro, per essere pronto per qualsiasi cosa di cui abbiano bisogno, assolutamente nessuno glielo toglier√†. Penso che questo sia ancora pi√Ļ importante nei due titoli vinti di un gol in pi√Ļ o in meno. Gliel'ho detto, e lo dico a te: sono orgoglioso di come ha superato le situazioni dalla sua posizione"