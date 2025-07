Ultime calcio Napoli - Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Libero:

“Sacchi dice che il Napoli farà il bis Scudetto? Arrigo non ne azzecca più una! Fossi in Conte mi toccherei… L’addio di Inzaghi all’Inter? Mi hanno riferito che 4 mesi prima la moglie era andata in Arabia per definire il contrattone…”