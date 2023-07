Schwoch: "Non mi aspetto di vedere chissà quante cose da Napoli-Spal, Garcia fa bene a partire da..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non mi aspetto di vedere chissà quante cose dall’amichevole di oggi tra Napoli e Spal, Garcia fa bene a partire da dove ha terminato Spalletti: qualcosa di diverso lo vedremo sicuramente, ma il modulo di partenza è il 4-3-3 e qualche giocata sarà diversa, Garcia ci metterà del suo perchè il Napoli lo aspettano tutti e gli avversari sapranno come andare su Kvaratskhelia e Osimhen. Se Lozano va via serve una alternativa a Politano in un ruolo dispendioso, ci si può limitare a due-tre acquisti a meno che non arrivino occasioni incredibili a cui il Napoli non ci ha abituato in questi anni”