Sassuolo, Dionisi: "Infortunio Berardi? Il giocatore ha una sensazione, ma aspettiamo gli esami"

Napoli Calcio - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato delle condizioni di Domenico Berardi uscito per infortunio dopo 12 minuti anche in conferenza stampa nel post partita con l’Udinese: “Berardi ha avuto un problema all'addutore, forse si è fermato in tempo, ha questa sensazione positiva, ma delle volte le impressioni a caldo non sono giuste e pertanto dobbiamo aspettare gli esami". Poi una mensione anche per Marchizza: "Sono stati solo crampi, dall'infortunio non ha giocato molto ed è arrivato stanco nel finale".