Riedle: "Napoli, occhio all'Eintracht! Ambiente bollente ed un fuoriclasse, ecco i loro punti di forza"

Notizie calcio - Karl Riedle, ex giocatore tedesco di Lazio, LIverpool, Borussia Dortmund e campione del Mondo nel '90, ha rilasciato alcune dichiarazione in vista della gara di Champions League tra i suoi connazionali dell'Eintracht Francoforte ed il Napoli.

Ecco alcune delle parole di Riedle che trovate sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino in vendita in edicola:

«Innanzitutto di stare attenti. Il Napoli parte leggermente favorito ma non deve commettere l’errore di sottovalutare un avversario come l’Eintracht. Fin troppo facile dire Kolo Muani. L’attaccante francese è un fuoriclasse e può fare male agli avversari da ogni posizione. Io di reti me ne intendevo, e devo dire che questo ragazzo mi sta impressionando davvero tanto per qualità di gioco, movimenti e senso del gol».

Sul doppio confronto poi Riedle aggiunge: "Eintracht in difficoltà in campionato? Solo perchè il tecnico Glasner credo stia già pensando alla Champions. Quella dell’Eintracht è una delle tifoserie più calde di tutta la Germania. L’ambiente sarà bollente. Ma anche i tifosi del Napoli non sono male e infatti credo proprio che l’atmosfera tra andata e ritorno sarà pazzesca».