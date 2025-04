Plastino: "Non capisco il pessimismo dei tifosi del Napoli: come si fa a dire questa cosa?"

Michele Plastino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Il calendario del Napoli? Ogni partita fa storia a sé, poi è chiaro che le squadre che si devono salvare sono pericoli veri perché ci mettono il 101%. Conte ora sa – ha detto il direttore di Radio Sportiva a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- che i problemi il Napoli li ha avuti contro squadre che non ci si aspettava potessero crearne. Ora l'Inter è sulle ali dell'entusiasmo per la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera, a riprova che per le squadre giocare e vincere queste partite è un quid in più, non è vero che tolga energie e punti in campionato. Inzaghi entra nel cuore dei giocatori con colloqui individuali, è una garanzia per l'Inter anche da questo punto di vista ma il pessimismo dilagante sul Napoli non lo capisco, i tifosi devono essere convinti che il campionato è ancora aperto, anche se sono d'accordo su alcuni punti interrogativi attinenti ad alcune scelte di Conte. Bologna-Napoli sono due filosofie di calcio a confronto, con una squadra tutta all'attacco e l'altra interamente rinchiusa in difesa nel secondo tempo.

Guida e Maresca hanno sollevato un non problema: non è una questione di Napoli, succede in ogni città. Un arbitro romano che si trovi ad arbitrare Roma o Lazio andrebbe incontro agli stessi problemi. Ovunque ci sono tifosi perbene e tifosi non perbene, la paura è di poter avere qualche problema con qualche persona non troppo perbene ma accade ad ogni latitudine. Il timore dichiarato da Guida non è discriminatorio, pensare che lo sia è frutto di pregiudizio. Ricordo un arbitro di Roma che molti anni fa arbitro addirittura il derby a Roma, ma erano altri tempi. Un tempo gli arbitri non potevano arbitrare squadre della loro città, era una regola ferrea non tanto per l'incolumità dei direttori di gara ma della possibile contaminazione territoriale nella gestione della stessa”