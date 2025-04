Inter, Mkhitaryan ammette: "È un momento difficile, c'è stanchezza. Nello spogliatoio ci diciamo una cosa..."

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter 3-3.

"Quanto penserò a quel gol annullato? Magari per tutta la vita, potevamo andare in vantaggio ma ero in fuorigioco di pochi centimetri. Mi dispiace, ma dai, testa alta, speriamo di giocare bene anche al ritorno e avere un risultato positivo. È un momento difficile, perché c'è la stanchezza, ma tutti noi dentro lo spogliatoio pensiamo sia l'ultima spinta e dobbiamo dare tutto per non avere rimpianti alla fine. Ovviamente non è facile, proviamo a fare del nostro meglio e lo vedete che stiamo soffrendo tutti per avere un risultato positivo. Ora dobbiamo recuperare bene e prepararci per la partita di ritorno".