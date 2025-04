Inter, Bastoni: "Mi dispiace, ma ho giocato 57 partite più la Nazionale! Ora riposiamo, prima c'è il Verona"

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel post-partita di Barcellona-Inter 3-3. Queste le sue dichiarazioni a fine match:

"È stata una bella partita, ci siamo divertiti, è bello confrontarsi con squadre così forti. È stata una partita aperta, ora dobbiamo riposare perché abbiamo il Verona. Poi con calma, al ritorno... con calma facciamo tutto. Penso sia la mia 57esima partita stagionale, poi c'è la Nazionale... dispiace per i tifosi, per tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi, ma abbiamo dimostrato che l'Inter c'è e lotteremo fino alla fine.