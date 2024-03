Piqué: "Meglio il divano dello stadio". I tifosi dell'Union: "Vieni, ti offriamo birra e salsicce"

Ultime calcio - Nei giorni scorsi l’ex difensore del Barcellona e della Spagna Gerard Piqué aveva spiegato di preferire guardare le partite di calcio comodamente sul divano di casa piuttosto che andare allo stadio:

Piquè sul calcio allo stadio

“Il calcio compete con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. E per 90 minuti non è così emozionate. Io vedo qualcosa del Barcellona, ma non l’intera partita. Forse 30 o 40 minuti a gara. - spiegava Piqué – Bisogna capire dove sta andando il calcio e dove sta andando l’intrattenimento e poi mescolarli in modo che la gente rimanga affezionata al calcio”.

Parole che non hanno fatto breccia nei tifosi dell’Union Berlino, molto legati alla loro squadra e allo stadio An der Alten Forsterei (che hanno contribuito in più di un’occasione a rimettere a novo) che così hanno invitato l’ex calciatore a vivere una giornata come la vivono loro: