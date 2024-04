Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: "Mi aspetto ancora Rrahmani-Juan Jesus, ma preferirei far giocare il giovane D'Avino. Rrahmani ci ha ricordato che grande giocatore è contro la Roma, mentre Juan Jesus ha fatto l'ennesimo errore. Il brasiliano ha il 25% di responsabilità dei goal subiti dal Napoli in stagione. Natan non dà garanzie e Ostigard non va bene sul centro sinistra, perciò faccio il nome di D'Avino".