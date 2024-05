Lettera d'addio di Zielinski ai tifosi del Napoli: "Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare, vi ringrazio perché..."

Piotr Zielinski ha letto una lettera d'addio dedicata ai tifosi e ai compagni di squadra del Napoli durante la festa tenutasi in suo onore questa sera all'Ammot Cafè sul litorale domizio. Ecco un estratto della lettera postata tra le storie di Decibel Bellini:



“Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi mi abbia mai offeso dopo la mia decisione di cambiare squadra. Significa molto per me. I successi che ho ottenuto col nostro club rispecchiano i miei sogni”.