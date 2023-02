Pavarese: "Giuntoli è il miglior direttore sportivo d'Italia!"

Il direttore Gigi Pavarese è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

"Giuntoli è il miglior direttore sportivo d'Italia. Se non è il migliore è tra i primi tre, con Perinetti e Petrachi. Giuntoli, oltre alle sue capacità, ha avuto la forza di esporre le proprie idee al Presidente e con la piena fiducia da parte del tecnico ha messo a disposizione una rosa competitiva. Il Napoli sta dimostrando soprattutto la sua compattezza a livello di spogliatoio, la voglia e la determinazione, quella fame calcistica necessaria per raggiungere certi risultati che non arrivano mai a caso. Negli ultimi anni abbiamo perso due scudetti: quello che ci hanno tolto con Sarri e quello della scorsa stagione, che abbiamo perso per inesperienza. La grande forza della squadra è il senso di appartenenza, messo in risalto da Spalletti. Chiunque indossi questa maglia deve avere un profondo rispetto non solo per la città ma per chi ha indossato questa maglia. La prolificità di Kvara e Osimhen la si può trovare solo risalendo alla coppia Maradona-Careca".