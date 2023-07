Pape Diop, l'agente ammette: "Piace al Liverpool, ma è seguito anche dal Napoli! Vi svelo le sue caratteristiche"

Notizie Napoli calcio. L'agente di Pape Diop, Gerald Sagoe, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TMW per parlare del suo assistito e non solo.

Pape ha disputato un torneo straordinario nella Coppa d'Africa sub 20, quanto è stato importante per lui trasferirsi in Europa per il suo sviluppo?

"Ha disputato un grande torneo, è stato il miglior marcatore pur essendo un centrocampista, per molti è stato il miglior giocatore della competizione. È un calciatore esplosivo, dinamico e influente nel suo stile di gioco. Si è trasferito la scorsa estate dal Diambars (Senegal) allo Zulte Waregam (Belgio) e questo ha sicuramente contribuito alla sua maturazione a livello personale oltre che professionale; inizialmente è stato aggregato alla formazione U23 ma è subito stato promosso in prima squadra. Non è stato un campionato molto semplice perché lo Zulte fin da subito è stato impegnato nella lotta per non retrocedere e non è stato dato moltissimo spazio ai giovani. Questo però ha ulteriormente rafforzato il carattere di Pape come ha dimostrato nella Coppa d'Africa U20. Ha un carattere molto forte che lo porta a dare sempre il meglio. Il CT della nazionale maggiore Aliou Cissè ha già dichiarato che è in procinto di essere convocato per la prossima partita".

Che tipo di giocatore è Pape Diop?

"È un centrocampista box to box con un'ottima visione di gioco e capacità di inserimento come dimostrano i gol segnati. Può giocare anche come centrocampista offensivo o mezz'ala in un centrocampo a tre. È migliorato molto in fase difensiva e nel ribaltamento del gioco grazie anche alla sua capacità di corsa. Fisicamente è un giocatore molto rapido, dotato di grande resistenza".

Avete già avuto qualche contatto con delle squadre per il suo trasferimento?

"Sì, verso la fine della scorsa stagione mentre era impegnato con la Nazionale siamo stati contattati dal Liverpool e abbiamo avuto degli incontri preliminari a Parigi. Tre squadre francesi hanno espresso interesse e alcune squadre italiane, tra cui il Napoli, hanno manifestato interesse. Insieme al mio avvocato Alessandro Mazzucato avremo alcuni appuntamenti in Germania nelle prossime settimane. Vediamo cosa accadrà".

Pare di capire che quindi un ipotesi di trasferimento in Serie A sarebbe gradita giusto?

"Certo, la Serie A è un campionato con grande fascino e con grandi giocatori. È una competizione di livello e Pape sarebbe senz'altro felice di misurarsi con grandi campioni. Questo però come detto al netto del progetto per il giocatore. Pape è un ragazzo ambizioso che vuole sempre migliorare e arrivare ad un livello sempre più alto ma per fare questo ha certamente bisogno di giocare e trovare un club che creda in lui".