Osimhen: "Ecco cosa significa per me aver vinto il Pallone d’Oro Africano"

Ultime notizie Napoli - Parla Victor Osimhen, attaccante del Napoli e Pallone D’Oro Africano, intervista a Betsson Sport pubblicata sui canali social del Napoli, direttamente dal Konami Training Center.

Intervista Osimhen: le parole sul pallone d'oro

“Cosa significa per me aver vinto il Pallone d’Oro Africano? Non posso mentire, è stato un sogno di bambino che si è avverato. Ogni giovane africano che aspira a diventare un calciatore sogna un giorno di giocare nella Champions League, ai Mondiali, la Nations Cup, vincere il giocatore africano dell’anno, proprio come ho fatto io. Da dove vengo era chiaramente un sogno, era qualcosa che dicevamo con i miei amici, perchè la maggior parte dei miei amici sono calciatori. Abbiamo iniziato tutti insieme da bambini e dicevamo: ‘magari un giorno potremo vincere il Pallone d’Oro’, oppure ‘un giorno vinceremo il premio di miglior giocatore Africano dell’anno’. Quindi quando sono stato nominato per me era già una vittoria perchè da dove vengo io non potevo pensare che Victor Osimhen sarebbe arrivato tra i primi tre o vincere e non mentirò è stato il miglior momento, o almeno uno dei momenti più importanti della mia carriera ad oggi e sono molto orgoglioso di quanta strada ho fatto. E vincere il premio di giocatore Africano dell’anno è stato un grande obiettivo raggiunto per me”