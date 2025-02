Obi Mikel su Osimhen: "Il Chelsea è il suo club, l'ha detto apertamente: lì ci ha giocato il suo idolo"

John Obi Mikel parla di Victor Osimhen e dell'ipotesi Chelsea. Ricordiamo che il nigeriano è in prestito al Galatasaray dal Napoli e su di lui c'è una clausola rescissoria di 75 mln:

"Il Chelsea è sempre stato il suo club. Si è dichiarato apertamente dicendo che è il club della sua infanzia, crescendo, ha sempre voluto giocare per il club. Il suo idolo è Didier Drogba. Ama il modo in cui ha giocato. Ha detto chiaramente che questo è un club in cui vuole venire. Sfortunatamente, non ce l'abbiamo fatta l'estate scorsa, ma ascolta, non si sa mai, non credo che la porta sia completamente chiusa".