Barcellona-Napoli, moviola Mediaset: "Rigore netto su Osimhen, Christensen andava espulso" | FOTO

Moviola di Graziano Cesari che è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"L'arbitro ha lasciato correre e come anche il Var. Insufficiente l'arbitro strasera per Barcellona-Napoli. Osimhen ha protestato tantissimo e anche giustamente a mio parere. Non c'era fuorigioco su quell'azione e poi c'è stato un pestone in area di rigore su Osimhen, non è intervenuto nemmeno il var. Per me era rigore sul 2-1 del Barcellona.

Il primo gol del Barcellona è partito da un calcio di punizione dopo un fallo fischiato a Traore che era inesistente perché ha preso solo la palla. Dopo 25 secondi poi è arrivato il gol del Barcellona dell'1-0.

Clamoroso cartellino rosso mancato a Christensen per l'intervento su Lobotka a quasi gioco fermo. Incredibile rosso mancato al giocatore del Barcellona che andava mandato fuori".