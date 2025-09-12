Milinkovic-Savic ancora in panchina? Da Conte è arrivato un segnale con una frase

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: tutto pronto per il ritorno in Serie A dopo la pausa nazionali. Dopo le due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, i campioni d’Italia in carica fanno tappa all’Artemio Franchi per il primo match di cartello di questa stagione.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

“Meret e Milinkovic-Savic sono due ottimi portieri, Alex rappresenta una garanzia per il Napoli ed è stato il portiere dei due scudetti, Vanja è stato preso e come gli altri viene da una realtà diversa: sta lavorando e si sta integrando, cercheremo di trovare il tempo ed il modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo presi perchè sono diversi tra loro, Vanja si sta integrando da una realtà diversa da Napoli. Anche lui giocherà”