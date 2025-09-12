Milinkovic-Savic ancora in panchina? Da Conte è arrivato un segnale con una frase

Le Interviste  
Milinkovic-Savic ancora in panchina? Da Conte è arrivato un segnale con una frase

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli: tutto pronto per il ritorno in Serie A dopo la pausa nazionali. Dopo le due vittorie contro Sassuolo e Cagliari, i campioni d’Italia in carica fanno tappa all’Artemio Franchi per il primo match di cartello di questa stagione.

Conferenza Conte Fiorentina-Napoli 

Di seguito tutte le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli Antonio Conte.

Meret e Milinkovic-Savic sono due ottimi portieri, Alex rappresenta una garanzia per il Napoli ed è stato il portiere dei due scudetti, Vanja è stato preso e come gli altri viene da una realtà diversa: sta lavorando e si sta integrando, cercheremo di trovare il tempo ed il modo per dare spazio anche a lui. Li abbiamo presi perchè sono diversi tra loro, Vanja si sta integrando da una realtà diversa da Napoli. Anche lui giocherà”

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
