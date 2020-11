Mertens: "Quello che hai fatto per la nostra città è storia, mi scuso se il mio nome è stato accostato al tuo! Ciao idolo, orgoglio conoscerti" [FOTO]

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Dries Mertens ha commosso tutti con questo messaggio via social:

"Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero é subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra... Se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perche non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la « nostra » citta’ resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sara’ una responsabilita maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti".