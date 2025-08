Mazzocchi: "Non vincere ci disturba, ma c'è fatica nelle gambe. Futuro? Do il massimo poi Dio vede e provvede"

Ultimissine calcio Napoli - Pasquale Mazzocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky al termine della gara amichevole tra Napoli e Casertana: "Noi vogliamo sempre vincere, è normale che vincere ci disturba, ma stiamo facendo due allenamenti al giorno, stiamo lavorando tanto. Questi sono test che servono di darci fiducia per il proseguo del campionato. Cercheremo di fare meglio dalla prossima, ma anche ieri e oggi abbiamo dato il massimo".

Qualcosa è cambiato dall’anno scorso nella preparazione?

«No, quello che abbiamo fatto l’anno scorso lo stiamo facendo ora. Stiamo facendo un po’ di fatica sulle gambe però sono buoni teste che ci fanno capire dove dobbiamo migliorare. Abbiamo ancora tempo e cercheremo di farci trovare pronti»

Nella fase di non possesso avete sempre incassato gol, quest’aspetto va migliorato.

«È normale che la fase difensiva è il cuore del Napoli, ma non si difende in 4 ma in undici. Il ritiro serve anche a migliorare le nostre lacune che sicuramente miglioreremo col mister perché lui è maniacale».

Le voci sul mio futuro?

«La sto vivendo sereno, sono concentrato per il ritiro e per dare il massimo per questa massima, poi Dio vede e provvede»