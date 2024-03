Marolda a CN24: "Il caso Acerbi-Juan Jesus? Un errore minimizzare nel post-partita, il discorso razzismo non si affronta mai seriamente"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il caso Acerbi-Juan Jesus? Se si ripetono ogni volta casi di razzismo vuol dire che il discorso interessa poco, non si affronta mai seriamente: una volta è in capo, una volta è altrove, se vogliamo affrontare il problema serve fare altro. Il fatto è grave, secondo me deve essere sanzionato come si deve, anche senza che ci sia la prova decisiva: c’è un precedente in Pisa-Chievo, con un giocatore del Pisa che apostrofò male un avversario e prese 10 giornate di squalifica. Io mi aspetto una sanzione forte, poi che si prendano posizioni per poter arrivare ad una soluzione positiva. Io spero che tra due giorni se ne parli ancora, è qualcosa di cui si dovrebbe parlare ogni giorno, e fare il punto su cosa fanno Federcalcio e Lega nonché la politica: altrimenti non se ne esce mai.

L’atteggiamento di Napoli ed Inter? Si sono messi in posizione d’attesa, ho trovato tardiva la mossa dei nerazzurri mentre tra gli azzurri non so se le dichiarazioni di Juan Jesus nel post-partita siano dettate anche dalla comunicazione del Napoli: sarebbe grave se fossero state indirizzate verso una minimizzazione. Tutto in linea con ciò che è accaduto fino ad oggi, insomma.

Juan Jesus? Non so se sia stato fatto un discorso con il Napoli o altro, nel fatto che abbia minimizzato: è stato un errore”