Malu Mpasinkatu: "Acerbi è stato assolto dalla Giustizia Sportiva, ma agli occhi della gente non ne esce bene"

Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio Marte sul caso Acerbi:

"Acerbi √® stato assolto dalla giustizia sportiva ma non ne esce comunque bene per quella popolare, agli occhi della gente resta il fatto che nella giornata della lotta al razzismo si √® comportato malissimo. Juan Jesus non √® un ragazzino, se ha detto che Acerbi s'√® scusato vuol dire che qualcosa √® successo. Tutti noi giochiamo a calcio, nella mia indole non c'√® la bestemmia, posso perdere le staffe ma non arrivo a tanto, per cui √® l√¨ che io condanno Acerbi, non devi arrivare a quello, non puoi andare a toccare il discorso razziale. Lo dico in tutti i casi, neri, bianchi di origine slava che vengono discriminati, per non parlare delle discriminazioni contro i meridionali, i napoletani. Siamo nel 2024 e c'√® qualcosa che non va, ogni volta si ripetono cose del genere e non se ne pu√≤ pi√Ļ. Poteva essere chiunque, forse Acerbi con la storia di dolore che ha superato, fa specie che questo spiacevole episodio sia accaduto con lui".