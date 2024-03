Lobotka: "Barcellona? Penso solo al Napoli e alla sfida all'Atalanta! Vedremo cosa accadrà in estate" | VIDEO

Calciomercato Napoli - Il Barcellona fa sul serio per Lobotka? Nei giorni scorsi il centrocampista del Napoli è stato accostato al club blaugrana. Ad aprire a questo scenario di calciomercato è stato lo stesso agente del calciatore, Branislav Jasurek: "Ne abbiamo parlato con Deco, il Barcellona lo prenderebbe, ma dovrebbero succedere prima tante cose. Stanislav mi ha girato uno screenshot delle dichiarazioni di Xavi, io gliene ho girato uno di tutte le volte in cui abbiamo parlato di lui perché Xavi mi chiede spesso di Lobotka. Ha quasi 30 anni, non gliene restano molti da professionista. Gli piacerebbe giocare in un club che lotta per vincere la Champions League". Intervistato dai giornalisti slovacchi dopo l'amichevole di ieri contro la Norvegia. Lobotka ha risposto ad una domanda proprio sul possibile approdo al Barcellona.

Barcellona interessato a Lobotka: le parole del calciatore del Napoli

Queste le dichiarazioni rilasciate ieri da Stanislav Lobotka ai giornalisti slovacchi sul suo futuro: "Barcellona? Penso al Napoli, il mio pensiero è quello di tornare domani (oggi ndr) per allenarmi. Sabato abbiamo una gara importante da giocare. Fa piacere che un idolo della mia infanzia come Xavi ti elogi. Sicuramente è uno stimolo in più per lavorare sempre meglio. Vedremo cosa accadrà in estate".