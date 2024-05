Real Madrid, Ancelotti: "Il Bayern si lamenta per il fuorigioco? Noi potremmo per il gol di Nacho: Kimmich si è tuffato"

Ultime calcio - Carlo Ancelotti commenta il finale di partita che ha visto il Real Madrid ribaltare il risultato contro il Bayern Monaco con il conseguente accesso alla finale di Champions League:

“È successo un’altra volta, succede sempre qui al Bernabeu. Abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere, ma l’abbiamo vinta all’ultimo come solitamente succede in queste partite di così grande spessore. L’idea di inserire Joselu è nata perché lui in area è molto pericoloso e ci serviva una presenza forte in quella zona del campo, in quel momento. Ho la fortuna di avere uno staff di alto livello e dei giocatori oltre che qualitativamente, anche caratterialmente molto forti. Il Bayern si lamenta per l’episodio del fuorigioco? Noi potremmo lamentarci per il gol di Nacho: Kimmich si è tuffato”