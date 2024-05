Lantella: "Italiano non mi dispiacerebbe, gli unici limiti potrebbero essere due: ecco quali sono"

“In generale non voto per nessun allenatore, dipende dal progetto: se si vuole creare una sinergia, rilanciando l’attuale rosa, Pioli è la figura perfetta. Se si vuole puntare sui giovani rivoluzionando la rosa allora Gasperini va benissimo. Anche Italiano non mi dispiacerebbe, con gli unici limiti che potrebbero essere la mancanza di esperienza e il carattere forte che potrebbe portarlo a scontrarsi con De Laurentiis. In ogni caso - ha detto la responsabile dei servizi sportivi di OttoChannel, Sonia Lantella, ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel (in onda ogni domenica sul canale 16) – ci sarà un problema di comunicazione, perché Conte non avrebbe rifiutato il Napoli ma è il club che sembra non voglia rischiare investimenti su di lui"

"C’è il rischio che, come si è vissuti all’ombra di Spalletti ora, dovesse non venire Conte, capiterebbe lo stesso con il tecnico salentino. A livello ambientale è pericoloso. Pioli ha vinto lo scudetto appena due anni fa, pensare che non sia importante come nome è una follia. Il punto è però un altro: quando ci sono le macerie, devi capire se bisogna ripartire con un paciere o con uno che va a gamba tesa. Per me proprio il carattere mite di Pioli potrebbe risollevare le sorti di una squadra e del Napoli. Non credo che Pioli abbia sofferto il carisma di Ibrahimovic, ma intelligentemente ha riconosciuto la leadership di Zlatan e alla fine ha vinto lo scudetto anche per questo. Italiano sa gestire anche momenti difficili, come quando lo Spezia in B a gennaio era in posizioni difficili di classifica. Il tecnico alla fine andò ai play off e li vinse portando i liguri in A”