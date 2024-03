Lewandowski: "Cubarsì? Mai visto un difensore del genere alla sua età: una dote mi ha colpito di lui"

Ultime notizie - Robert Lewandowski ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Barcellona in particolare sui giovani a disposizione del tecnico Xavi. Ecco le parole dell'attaccante polacco a TVP Sport:

"La generazione attuale è diversa da quella mia. Oggi ci sono i social che in qualche modo ti isolano. I giovani calciatori di questa epoca dovranno dimostrare di saper resistere alla pressione del calcio per un periodo di 10-12 per restare ad altissimi livelli. Non è semplice, non tutti sono pronti. Cubarsi? Era da tanto tempo che non incontravo un difensore centrale così giovane e forte anche dal punto di vista tecnico. Riesce a giocare sempre palla da dietro. E' un ragazzo davvero speciale".