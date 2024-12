La denuncia shock del dottore della Lazio: "In Serie A c'è un calciatore non idoneo a giocare"

Le immagini del malore che ha colpito Edoardo Bove hanno fatto il giro del mondo e spaventato il mondo del calcio. Per fortuna tutto sembra essersi risolto nella maniera meno tragica possibile, ma di sicuro questo episodio ha fatto e farà riflettere.



Perché diventa difficile capire come atleti di questo livello possano essere vittime di eventi così drammatici mentre praticano la loro professione. Proprio loro che dovrebbero essere super controllati e al massimo della condizione fisica. Eppure, non sempre tutto viene sempre fatto con la massima attenzione.



Come ha rivelato Ivo Pulcini, attuale responsabile medico della Lazio. "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio", la rivelazione shock di Pulcini a Il Messaggero. Il giocatore venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l'allora ds Tare lo voleva a ogni costo, ma il "no" rimase fermo. Lo riporta SportMediaset.