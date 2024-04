L'ex preparatore dei portieri Tarallo: "Vi spiego perchè il Napoli ha subito due gol con la Roma, su Di Lorenzo e Juan Jesus..."

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Luciano Tarallo, preparatore dei portieri:

"Quando parlavo male della Roma e di Mourinho, parlavo male di Rui Patricio che era inguardabile. Chiedevo l’ingresso di Svilar e tutti mi criticavano. L’errore è una risorsa, non una condanna. Dobbiamo impararlo. Comunque, analizziamo la partita di ieri. Partiamo dal gol di Abraham del 2-2. Una difesa a zona del Napoli, Di Lorenzo sta sul primo palo e legge malissimo la traiettoria della palla. Gli va incontro, ma va per i campi e perde tempo. Di Lorenzo fa una curva per rientrare, tutto questo fa perdere centesimi di secondi e lascia l’attaccante della Roma in gioco. Un gol molto simile a quello fatto all’ultimo minuto contro l’Udinese.

Sul rigore per la Roma voglio dire una cosa ai professori del calcio: Juan Jesus doveva solo accompagnare, non intervenire. Poi devo sentire certe cose in TV. Non capisco neanche più perché giochi. Natan però può fare peggio di lui. Non ho capito perché è arrivato in Italia, siamo patria dei difensori e non c’azzecca niente questo. Ostigard può giocare. Voglio dire un’altra cosa: la concentrazione riguarda la corteccia prefrontale, la distrazione il lobo parietale, se io sono distratto mando in corto circuito la concentrazione, esattamente con Kvara, Anguissa"