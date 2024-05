Thuram umilia il giornalista Sandro Sabatini per la 'profezia' sull'Inter | VIDEO

Marcus Thuram esulta ancora sui social per la vittoria dello scudetto dell'Inter e lo fa con un video ricco di gioie della stagione nerazzurra, ma iniziando con una intro dove prende in giro il noto giornalista Sandro Sabatini che ad inizio stagione parlava di 5 posto per l'Inter in quest'anno di Serie A per il passo indietro (downgrade) fatto nel mercato con le scelte della società.