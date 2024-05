Tutino, l'agente: "E' pronto per la Serie A, può fare come Caputo"

Mario Giuffredi ha parlato a Tv Play e ha detto la sua anche sul suo assistito Tutino, ma non solo. Dichiarazioni anche su Gaetano, Folorunsho, Di Lorenzo e altri.

“TUTINO COME CICCIO CAPUTO, E’ PRONTO PER LA SERIE A”

“Tutino è un giocatore maturato più tardi, oggi è completo e definito e può ambire anche a giocare in Serie A. Per il mercato è ancora presto parlarne, mi auguro e spero che quanto proposto sul campo sia stato apprezzato e sia visto per fare il salto di categoria. Ha tutte le potenzialità per fare la Serie A e farla bene. Ciccio Caputo la Serie A l’ha raggiunta tardi. O anche Riganò. Non voglio citare Luca Toni, esempio troppo importante, ma Caputo può essere preso come riferimento. Tutino oggi è pronto per la Serie A.

“GAETANO E FOLORUNSHO TRA I PRECONVOCATI DI SPALLETTI PER GLI EUROPEI”

“Gaetano e Folorunsho dovevano esplorare la Serie A e capire se questa categoria potevano farla o meno. Era giusto capirlo lontano da Napoli. Hanno fatto un percorso che ha dimostrato di essere giocatori forti. Possono tornare a Napoli ed essere protagonisti. Folorunsho agli Europei? La pre-convocazione gli è stata mandata. Vediamo se Spalletti lo convocherà anche per il torneo, già l’ha fatto un paio di mesi fa, facendo capire che ne apprezzi le sue qualità . Anche Gaetano ha avuto la pre-convocazione. Già l’attenzione del ct è un sogno per entrambi.

“PIO ESPOSITO E’ DA SERIE A”

“Pio Esposito lo vedo da Serie A, ha potenzialità fisiche da questa categoria. Bisogna capire se c’è un club che vuole credere in lui”

DI LORENZO VIA DA NAPOLI? VEDREMO A FINE CAMPIONATO”

“E’ vero che Zaccagni ha fatto sempre il 4-3-3, ma Tudor gioca con due mezze punte e Zaccagni va bene lì anche tatticamente. Per come gioca Tudor, vedo molto bene Zaccagni perché si avvicina alla porta. Di Lorenzo all’Inter a fine stagione? Finché non finisce il campionato, non voglio rispondere a nessuno. Poi vedremo il da farsi.

“CASALE NON ERA STUFO DI SARRI, HA AVUTO PROBLEMI DI NATURA PERSONALE. ORA LI HA SUPERATI”

“Casale si era stufato di Sarri ed era spento? No, per questioni personali ha passato un periodo difficile. Non c’entra nulla Sarri. Con Tudor sta meglio perché ha superato il momento difficile”.