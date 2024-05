MVP Serie A, Lautaro Martinez escluso dal premio: il motivo

Lautaro Martinez è il grande assente dal trio finalista per il miglior attaccante in Serie A di questa stagione 2023/24. Arrivano ora le motivazioni per la scelta della Lega Serie A che ha escluso il giocatore argentino dell'Inter che è stato il capocannoniere con 24 gol.

MVP Serie A attaccanti: la scelta su Lautaro Martinez

Secondo Sky Sport, l'assenza dell'argentino nel terzetto dei nominati per il premio di miglior attaccante Serie A è più di un semplice indizio che sarà proprio il capitano dell'Inter ad essere premiato come miglior giocatore in assoluto della stagione di Serie A per quello che ha dimostrato quest'anno. La Serie A, in ogni caso, non ha ancora annunciato i nominati per il premio più ambito.