Calciomercato Napoli - Mauro Meluso non sarà più il direttore sportivo del Napoli. Manca solo l'ufficialità, ma l'avventura alla guida della direzione sportiva della SSC Napoli durerà solo un anno per Meluso, presentato in ritiro a Dimaro lo scorso luglio. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, per lui sarebbe pronta una nuova avventura alla Salernitana o al Palermo.