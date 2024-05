Maltempo in Italia, rinviata la partita Playoff: nuova data e orario

Arriva la notizia che ora è anche ufficiale per quanto riguarda la partita di Playoff che è stata rinviata a causa del fortissimo maltempo che si è abbattuto in città e ha reso impossibile giocare L.R. Vicenza-Padova di Serie C.

Playoff Serie C, Vicenza-Padova rinviata: data e orario

Ultime notizie calcio - E' stata ufficialmente rinviata la sfida playoff Serie C Vicenza-Padova, che era in programma questa sera alle ore 20:30. La causa? Il forte maltempo che si è abbattuto sul Veneto e che ha costretto a spostare il match.

Partita che è stata rinviata di 24 ore. Infatti, il derby veneto tra L.R. Vicenza-Padova, per i playoff Serie C si giocherà mercoledì 22 maggio alle ore 20.30. Ad annunciare la decisione, come riportato dall'Ansa, è stato il Prefetto di Vicenza per motivi di sicurezza legati al maltempo, dopo che il fiume Bacchiglione, che scorre a poche decine di metri dall'impianto, ha superato i 5 metri d'altezza al ponte degli Angeli e la piena è prevista nel pomeriggio.