La Juventus è sulle tracce di Jean-Philippe Mateta, attaccante accostato al Napoli come sostituto di Victor Osimhen. Come riporta Tuttojuve:

“La Juventus è tra i club che ha chiesto informazioni per Jean-Philippe Mateta (26) del Crystal Palace. L'attaccante francese, reduce dalla tripletta rifilata ieri nell'Aston Villa, è stato rivitalizzato dalla cura Glasner con cui ha segnato, da febbraio in poi, 13 dei 16 gol totali in Premier League.