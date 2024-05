Calciomercato Napoli - Orazio Accomando di Dazn ha parlato della possibilità di De Zerbi di approdare al Chelsea e del prossimo allenatore del Napoli:

"De Zerbi non è una opzione per il Napoli. I nomi restano sempre quelli di Conte(ma al momento non ci sono sviluppi) Gasperini e Pioli. Più staccato Italiano. Per Roberto De Zerbi non risultano contatti con club italiani. Oggi piace molto e concretamente al Chelsea".