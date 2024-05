De Zerbi-Napoli, Iezzo approva: "Meglio anche di Conte! Possibile Spalletti-bis..."

Calciomercato Napoli - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex Napoli e compagno di De Zerbi in azzurro:

“Roberto sarebbe il profilo più adatto per far ripartire il Napoli. È prontissimo per allenare una piazza importante, è uno preparatissimo e sempre aggiornato. Sa cambiare il suo modo di giocare in base alla squadra e al Napoli farebbe davvero grandissime cose. Chi scegliere tra lui e Conte? Non è una scelta facile (ride ndr), il curriculum di Conte lo conosciamo tutti. De Zerbi è giovane e ambizioso, ha idee molto vicine alle mia e lo preferirei a Conte. Ogni anno poi fa storia a sé, quindi non vedo perché il Napoli non dovrebbe riprendere il percorso calcistico che ha portato Spalletti allo Scudetto. L’importante non è mai copiare tanto per copiare, ma metterci qualcosa di nuovo e trarre ispirazione da una strada vincente. Qualcosa va cambiato, quindi la scelta dell’allenatore non dovrà essere dettata dall’ennesimo tentativo di ricreare l’alchimia dello Scudetto. Chiunque verrà in panchina, va lasciato libero di lavorare senza badare troppo ai moduli e ai paletti”.