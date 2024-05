Il Roma, Scotto: "Nessuna trattativa con Conte! ADL aspetta Gasperini e valuta due alternative"

Calciomercato Napoli. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha riportato alcuni aggiornamenti in merito ai rumors sul futuro allenatore del Napoli:

Come spiegato nei giorni scorsi, con Conte nessuna reale trattativa con il Napoli. Richieste economiche chiare e immutate sin da novembre: solo sondaggi nelle scorse settimane per capire se c'erano margini di contenere le cifre, ma l'operazione non è considerata sostenibile con un progetto biennale. De Laurentiis guarda ad altri profli: aspetta di poter parlare con Gasperini dopo la finale di Europa League, sempre se deciderà di lasciare Bergamo. Più facile arrivare a Vincenzo #Italiano, disponibile già dallo scorso anno ad allenare il Napoli. Resta aperta l'ipotesi Pioli, che a breve si libererà dal Milan, e come sempre non si possono escludere soluzioni "a sorpresa", ma solo se sarà necessario andare oltre questi nomi.