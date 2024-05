Gazzetta, Bielanski: "Skorupski al Napoli? Qualcosa si muove"

Stefan Bielanski, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sulla rete gira la scena del discorso fatto da Zielinski per il suo addio. E' un bravo ragazzo, è un giocatore che s'impegna sempre ed a Napoli ha provato a fare del suo meglio. Lui è un uomo che fa beneficenza e non lo fa pubblicamente. Guadagnando tanto cerca di condividere le gioie ricordando che tutti sono uguali e non tutti possono permettersi una certa vita. Europei? Insieme a Lewandowski devono fare qualcosa di più per la Polonia che non avrà un girone facilissimo.

Skorupski al Napoli? Qualcosa si muove, il problema è che alcuni giornalisti lo accostano a diverse squadre. Lui potrebbe far bene al Napoli nonostante negli ultimi tempi non abbia fatto benissimo".