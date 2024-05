Chiambretti punge: "De Laurentiis ha fatto dell'irriverenza uno stile"

Piero Chiambretti, giornalista e conduttore televisivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sarò io il nuovo allenatore del Napoli, mi ha chiamato sia De Laurentiis che Ferlaino (scherza ndr.). De Laurentiis ha fatto dell'irriverenza uno stile. Molte volte ti va bene, altre ti va male, se sei un momento felice l'irriverenza è un punto esclamativo, quando le cose non vanno bene diventa un punto interrogativo. Torino in Europa? Non ci credo anche per scaramanzia.

Buongiorno al Napoli? Ma vafancul (ride ndr.). Credo lascerà il Torino e le squadre che lo cercano sono tantissime. Se prorpio deve andar via preferirei il Napoli alla Juventus o alle squadre di Milano. Conte è tra i migliori al mondo, è un motivatore assoluto ed ha un carattere forte come ce l'ha De Laurentiis. Vorrei sapere quanti minuti riuscirebbero a stare insieme".