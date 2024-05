Campi Flegrei, il Prefetto di Napoli: "Potenziati servizi di viabilità: cerchiamo di liberare le vie di fuga"

Ultime - Questa mattina si è riunito il coordinamento dei soccorsi in prefettura affrontare la questione relativa allo sciame sismico dei Campi Flegrei. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari ha dichiarato:

“C’è stata grande sinergia tra tutte le istituzioni, il sindaco di Napoli, il presidente della Regione, i tecnici, i sindaci di Pozzuoli e Bacoli e quindi la macchina ha funzionato benissimo. C’è stata la massima attenzione verso la popolazione. Abbiamo molte squadre dei vigili del fuoco in via di potenziamento per le verifiche di alcune strutture. Noi dobbiamo fare in modo che sia affievolito lo stato di paura o di panico che può avere una popolazione perchè le vie di fuga funzionano anche quando c’è l’altro elemento di carattere psicologico. E’ vero che c’è stato qualche ingorgo nelle vie di fuga e questo è stato il motivo per il quale abbiamo immediatamente disposto un potenziamento dei servizi di viabilità sia attraverso le polizie locali, che la polizia stradale, proprio per evitare che in caso di fuga ci fosse qualche ingorgo. Le vie di fuga devono essere libere, questo è il primo requisito”.