Come sta Lavezzi? Il Pocho soffre di un disturbo psichiatrico

Ezequiel Lavezzi, per tutti noto da anni ormai come il Pocho, soffre di ipomania, che è un disturbo psichiatrico cronico che colpisce l'umore della persona che può anche arrivare a farsi del male come è capitato proprio nel suo caso. Per questo motivo è stato in un centro di cura per iniziare un percorso ed uscirne e ora ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Lavezzi.

Come sta Lavezzi: le condizioni

L'ex stella del Napoli ha iniziato a lottare con questo problema da fine 2023 e inizio 2024 e ha ammesso: «Sono andato oltre. È difficile. Ma devo cambiare la mia vita per mio figlio». Si è detto di tutto su di lui, fino anche a parlare di problemi di alcol e droghe per Lavezzi dopo il ricovero nella clinica Dharma a Buenos Aires, una struttura specializzata in psichiatria e salute mentale.

Lavezzi è stato in evidente difficoltà come hanno confermato i suoi familiari, alcuni filmati e i medici. Ma adesso come sta Lavezzi? Non ci sono notizie negative in merito, ma c'è anche grande riservatezza su questa questione personale del Pocho. Secondo le ultime notizie però pare che Lavezzi stia meglio e sta lottando per uscire al meglio da questa situazione per suo figlio Tomas.

Proprio nelle ultime ore, sul suo profilo ufficiale Instagram, Lavezzi ha ricordato un momento storico vissuto con la maglia del Napoli, quando (12 anni fa) il 20 maggio 2012 il Napoli riuscì a trionfare in Coppa Italia contro la Juventus.