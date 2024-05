Calciomercato Napoli, quattro centrocampisti dicono addio

Calciomercato Napoli - Sono ore calde per il futuro della SSC Napoli. In attesa della decisione sull'allenatore che prenderà le redini della squadra per la stagione 2024-2025, sta per insidiarsi ufficialmente il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna. La redazione di SportMediaset fa il punto della situazione in merito ai nomi sul taccuino del nuovo ds azzurro per la prossima sessione di calciomercato:

"Il lavoro di Manna, naturalmente, non si concentrerà solo sulla difesa: a centrocampo c'è da fare i conti con le partenze degli svincolati Zielinski e Demme, oltreché di Traoré e Dendoncker, che con tutta probabilità non verranno riscattati e faranno ritorno rispettivamente a Bournemouth e Aston Villa. Al fianco dei confermati Anguissa e Lobotka ci sarà quasi sicuramente Folorunsho, che farà stabilmente ritorno alla base dopo cinque anni di prestiti, ma il reparto andrà rinforzato anche con qualche nuovo innesto: piacciono molto il francese Kouadio Koné del Borussia Moenchengladbach e lo spagnolo Samu Omorodion dell'Atletico Madrid, rispettivamente 23 e 20 anni, anche se per quest'ultimo c'è da fare i conti con una nutrita concorrenza e con un valore del cartellino che è schizzato attorno ai 40 milioni dopo un'ottima stagione in prestito all'Alaves".