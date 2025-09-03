Calciomercato Napoli, Gazzetta - Bozza d'accordo per il nuovo contratto Anguissa: i dettagli

Calciomercato Napoli - Il rinnovo di contratto di Frank Zambo Anguissa è pronto. Un'anticipazione che vi avevamo dato in esclusiva su CalcioNapoli24 lo scorso maggio. Adesso, con il calciomercato chiuso, le parti torneranno a parlarne per trovare la quadratura degli accordi come sostiene la Gazzetta dello Sport.

Ecco cosa si legge sul contratto di Anguissa sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Napoli ha ritrovato un pilastro e adesso lavora per blindarlo, dopo aver esercitato la vecchia opzione fino al 2027. In un cassetto della scrivania del ds Manna c’è ancora una bozza per un nuovo accordo fino al 2028. Con ingaggio più alto, come premio fedeltà. E ora che il mercato è finito, se ne tornerà a parlare”.