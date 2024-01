Inter, Lautaro in conferenza: "Napoli avversario di valore, penso a battere loro e non alla Juve! Supercoppa è un obiettivo"

Ultime notizie Supercoppa italiana - È la vigilia di Napoli-Inter, finale della competizione organizzata a Riad dalla Lega Serie A. Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, alla vigilia della Finale della Supercoppa Italiana contro il Napoli.

"Vincere domani sera? Siamo campioni in carica della Supercoppa e domani abbiamo tanta volta di portarla a casa: per noi è un obiettivo, abbiamo fatto una grande gara con la Lazio e ora manca l'ultimo passo.

Thuram? Vedo cosa fa lui per non fare lo stesso lavoro in campo, sono contento perché da quando sono all'Inter ho sempre avuto compagni di livello, per me è importante perché cerco di imparare da loro e mi danno spinta e motivazione per alzare il livello ogni giorno.

Rinnovo? Lavoriamo con la società, sto pensando alla partita però. Poi torneremo a Milano e vedrò i miei figli.

La partita della Juventus? Io non ci penserò, penso alla partita di domani perchè è un trofeo importante ed è uno dei nostri obiettivi e vogliamo preparare bene la partita. Pensiamo solo al Napoli.

Ci stiamo divertendo? È una bella parola, in questo periodo siamo tornati ad essere dei bambini in campo perchè ci divertiamo, a volte sembra di giocare con degli amici: non dobbiamo rilassarci però, ma sviluppare il gioco, e sono contento di tutti i miei compagni.

Finalizzare il gioco? Importantissimo, siamo contenti noi attaccanti perchè abbiamo tante occasioni per segnare gol: dal portiere agli altri si lavora bene, abbiamo una idea di gioco chiara in mente e dimostriamo ciò che sappiamo fare in allenamento poi in partita.

Quale può essere il pericolo per noi? Dobbiamo pensare sempre alla partita che verrà, sarà un periodo difficile con tante partite davanti ma siamo pronti ad entrare in campo a seconda delle scelte del mister. Siamo tutti in un gruppo unito, stiamo bene e sappiamo cosa fare in campo. È importante recuperare le energie.

Sono nella top 5 degli attaccanti? Io voglio rendere felice i tifosi e raggiungere obiettivi con questo grande club, mi sento ad un livello alto e sto lavorando tantissimo. Però non posso dirlo io dove sono in questo momento, io lavoro al massimo per me stesso e per dare una mano all'Inter.

Non segno io ma l'Inter? Non è importante chi segna, è importante sviluppare il gioco come contro la Lazio: è stata una grande partita per tutti, è importante sempre andare sulla strada giusta che stiamo facendo, è un percorso di alto livello con il mister e domani abbiamo una partita importante contro un avversario di valore. Serve recuperare energie per l'obiettivo".