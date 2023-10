Impallomeni: "Ostigard ha sbagliato sul gol di Bellingham, ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega ed ex calciatore, Stefano Impallomeni, è intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà, in onda su TMW Radio:

"Napoli con orgoglio contro il Real Madrid ma non è bastato: "Un errore gratuito ha fatto rientrare in partita il Real, fatto da Di Lorenzo. Il Real è tra le favorite per la coppa, ma nel girone è meno cattivo. Ha talenti straordinari come Bellingham. Ostigard troppo tenero nel contrasto del 2-1. E' la coppa dei dettagli e si è confermato ieri sera. Io credo che il Napoli si sia ristabilito, la squadra ha reagito. Peccato, il pari sarebbe stato più giusto.

Napoli come quello dello scorso anno? "Si sta ritrovando l'intesa davanti, i meccanismi in mezzo, si deve ancora registrare la difesa. Certo che la fisicità, la potenza di Kim manca. Però puoi anche supplire a questo. Ostigard è uno volenteroso, è cresciuto, su Bellingham è stato ingenuo ma con questi errori puoi crescere".