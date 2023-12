Grava a Mediaset: "Osimhen è più carico ancora dopo il premio. Difensore a gennaio? Lavoriamo su ciò che abbiamo ma non è facile"

Gianluca Grava, collaboratore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset prima di Napoli Braga:

"Il mister ha parlato con Victor, un premio così prestigioso e importante può darti solo una carica come lui ha. Sicuramente le metterà in campo. Mazzarri da quando è arrivato sta lavorando sulla testa, purtroppo le ultime partite non hanno dato quanto magari meritavamo. Nelle ultime partite, vedendo le prestazioni, vedo una squadra più libera di testa. Acquisto di un difensore a gennaio? Il mister sta lavorando su questo e penso sia la strada giusta. Si sta lavorando su quello che la società ha messo a diposizione. Purtroppo non è facile lavorare durante la settimana giocando ogni tre giorni, dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo a disposizione. Stiamo parlando di giocatori importanti che l'hanno dimostrato lo scorso anno".