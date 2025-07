Gli allenamenti del Napoli di Conte a porte chiuse diventano una questione di ordine pubblico

Ultime notizie SSC Napoli - Gli allenamenti del Napoli di Antonio Conte a porte chiuse diventano una questione di ordine pubblico, scrive Il Mattino.

“Antonio ha iniziato a blindare alcuni momenti degli allenamenti, ma non ha fatto i conti con l'invasione da record della Val di Sole in queste ore. Sono 10mila quelli che hanno preso d'assalto il piccolo impianto di Carciato, ieri in 4 mila alle 9 del mattino.

A quel punto, qualcuno della questura di Trento ha avvertito Conte che tutta quella gente in fila e sotto il sole, non poteva restare lì. Antonio ha dovuto cambiare i programmi, accorciando il lavoro a porte chiuse. E nel pomeriggio la stessa cosa”