Capello: "Il Napoli è la più forte in Serie A, ma non diventerà il Psg o il Bayern. Capolavoro? Solo in un caso"

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli oggi è decisamente più forte. Ma non vedo il rischio che diventi il Psg o il Bayern: in Francia soprattutto, ma anche in Germania, le distanze sono ormai impressionanti. Da noi no, l’Inter è sfidante vera. Le altre sono in costruzione . Aspettiamo il mercato.

Il Napoli però allunga

“Senza dubbio. S’è mosso con grande intelligenza, merito di Conte e De Laurentiis. Acquisti mirati che hanno aumentato numeri e qualità della squadra. Ma la nuova stagione sarà più complicata: campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa. Se poi riuscisse davvero a dominare dovunque si dovrebbe parlare di capolavoro”.