Repubblica - De Bruyne non è ancora un campione in infradito

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito ai colpi in Serie A dalla Premier League:

"Kevin De Bruyne non è ancora un campione in infradito (categoria peraltro incompatibile con chiunque sia allenato da Antonio Conte), ma un’anima in cerca di vero riscatto. «Ho scelto Napoli e l’Italia per dimostrare di essere sempre competitivo ai massimi livelli, come entusiasmo e qualità». Il belga non pare proprio materiale dismesso, e resta uno dei più grandi talenti che il calcio europeo abbia espresso negli ultimi vent’anni. Lui di anni ne ha 34, non un’età da pensione. Un altro che arriva dalla Premier League: stiamo forse diventando lo stabilimento termale dei britannici? Basti pensare al successo italiano di Scott McTominay per capire che così non è".