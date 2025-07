Calcio a 5, dal tetto del mondo alle falde del Vesuvio, ecco Fábio Cecílio: “Voglio lasciare il segno anche qui e vincere tutto con il Napoli”

Fábio Miguel Valadares Cecílio è del Napoli, all’ombra del Vesuvio arriva il due volte campione europeo (2018 e 2022) e il campione del mondo (2021). Nazionalità portoghese, classe 1993. Titoli internazionali e palmarès da far invidia. , all’ombra del Vesuvio arriva il due volte campione europeo (2018 e 2022) e il campione del mondo (2021). Nazionalità portoghese, classe 1993. Titoli internazionali e palmarès da far invidia.

Fàbio cresce calcisticamente in Portogallo, dal 2008 al 2012 veste la maglia del AJAB Tabuaço. Dal 2012 al 2014 il primo passaggio al Braga prima di trasferirsi, per sei stagioni, al Benfica. Nel 2021 decide di tornare al Braga e lo fa per tre annate. La sua avventura in Portogallo si conclude con ben 9 titoli nazionali all’attivo.

Se con i club ha lasciato il segno, in Nazionale non è stato da meno. Due volte vincitore dell’Europeo e nel mezzo la vittoria del Mondiale nel 2021. Con la camiseta della Nazionale ha vinto anche la Finalissima Futsal 2022 contro la Spagna. Un campione pronto a far innamorare il popolo partenopeo.

Le sue prime parole da nuovo calciatore del Napoli: “Sono molto emozionato di iniziare questo nuovo capitolo, è la mia prima esperienza fuori dal Portogallo. Il Napoli Futsal è un club con una storia alle spalle, seguo gli azzurri da molto tempo. Ha un progetto ambizioso, una squadra competitiva. Ci aspettano delle sfide entusiasmanti che mi hanno motivato ad accettare questa opportunità. È vero che ho ottenuto tutto a livello nazionale e internazionale, ma chiunque viva lo sport ad alto livello sa che l'ambizione non finisce mai. Sono qui per aiutare il Napoli a raggiungere i suoi obiettivi: lottare per il titolo, vincere il campionato e guidare il club in Champions League. Voglio lasciare il segno anche qui. Voglio che i tifosi sappiano che sono qui per dare il massimo, con l'ambizione di vincere in ogni competizione. Potete contare sul mio impegno, sulla mia dedizione e sulla mia voglia di fare la storia con questa maglia. Insieme, con il loro supporto e il lavoro di tutta la struttura societaria, credo che potremo raggiungere grandi traguardi. Un grande abbraccio, a presto”.