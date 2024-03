Giordano: "Guardate la heat map di Traorè: crea tanto poi il Napoli vince per una mossa del pavido Allegri"

Il giornalista Marco Giordano ha commentato sui social la vittoria del Napoli sulla Juventus:

Il Napoli vince perché sfrutta i tanti errori di Vlahovic. Il Napoli vince perché Allegri è un pavido che schiera Chiesa a uomo su Lobotka. Il Napoli vince perché fa della riaggressione di alto profilo. Il Napoli vince perché cerca il fraseggio come arma di difesa e di offesa. Poi, c’è Traoré: sbaglia qualcosa anche di importante ma è l’uomo che determina nuove relazioni in campo per il Napoli. La sua heat map dimostra come sia solo partito da interno a sinistra, ma che abbia creato tante relazioni, seguendo le mosse dei compagni e trovando spazi tra i calciatori della Juve